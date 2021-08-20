في أقل من 72 ساعة..تفكيك عبوتين ناسفتين في بوعطني

أخبارليبيا24

قال خليفة محمد السنوسي المتطوع بمؤسسة لا لنزع الألغام ومخلفات الحرب اليوم الجمعة للمرة الثانية في أقل من 72 ساعة تمكنا من تفكيك عبوة ناسفة في منطقه بوعطنى شارع البيبسي .

وأضاف السنوسي في تصريح خاص تلقينا بلاغا من المواطن منعم فرج الجبالى عن وجود جسم مشبوه بمحل إقامته في منطقة بوعطني.

وتابع المتطوع في المؤسسة :”توجهنا على الفور واتضح أن الجسم المشبوه عباره عن قذيفة هاون 120 ملي مقرونه بنضيده وآلية التفجير عن بعد زرعت إبان سيطرت الجماعات الإرهابية”.

وأشار السنوسي إلى أن تم تأمين القذيفة وتفكيكها ونقلها إلى المكان المخصص إلى حين التخلص منها”.

شار إلى أن مدينة بنغازي شهدت خلال سيطرة الجماعات الإرهابية الكثير من أعمال التفخيخ والتلغيم للمنازل والشوارع في محاولة منها لعرقلة تقدم القوات المسلحة في مواقع تحصنها.