عنف داعش لا يرحم حتى أطفال بوركينا فاسو

أخبارليبيا24- تقرير

“رأيتهم يصلون على دراجاتهم النارية، كان هناك أكثر من مائة – الكثير منهم لم أستطع عدهم، قتلوا طفلًا رضيعًا وتركوا أمه على قيد الحياة”، إنّها أقوال أمادو، أحد الناجين من مذبحة صلحان.

ثمّ أضاف قائلًا :”إنّ كثيرون سئموا من انعدام الأمن المتزايد في المنطقة، ويطالبون الحكومة ببذل المزيد لحمايتهم، ولا سيّما أنّ أكثر من مليون فرد نزحوا من بوركينا فاسو بعد أن عانت المنطقة من انعدام الأمن والإرهاب منذ العام 2015.

الهجوم الأكثر دموية

منذ أن اجتاحت مجموعات جهادية شمال مالي في العام 2012، تفاقم الوضع هناك وباتت المجموعات الجهادية تضرب في بوركينا فاسو والنيجر، ضمن أو قرب المنطقة المعروفة باسم “المثلث الحدودي” بين هذه الدول الثلاث، ومنذ ذلك الحين تقع هجمات بانتظام في مالي وتزعزع استقرار هذا البلد.

في ليلة 4-5 يونيو اجتاح عشرات الجهاديين المرتبطين بالقاعدة وتنظيم داعش قرية الصلحان الواقعة بالقرب من حدود مالي والنيجر، وشنو هجومًا قاسيًا على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، أوقع هذا الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده بوركينا فاسو منذ ست سنوات مع بدء عنف الجهاديين، 160 قتيلًا، ما أدّى إلى تدهور الوضع الأمني في هذا البلد ودول منطقة الساحل المجاورة.

نساء بوركينا فاسو ينتفضن

نظّمت مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد في الثالث من يوليو والرابع منه احتجاجًا على المجزرة، بما في ذلك العاصمة واغادوغو، بدعوات من المعارضة والمجتمع المدني وكان للنّساء حضور بارز في هذه التظاهرات احتجاجًا على الانفلات الأمني وأعمال العنف التي تعيشها البلاد بشكل شبه يومي.

ورفعت المتظاهرات لافتات كُتب عليها “نرفض الموت بصمت”، و”ضعوا حدًّا للانفلات الأمني” و”نساء الساحل متعبات من دفن أولادهن وأزواجهن”.

حماية عسكريّة للمنطقة

ظهر يوم الأربعاء 4 أغسطس تعرض سكان قرى دامبام وجيفارا وتوكابانغو، الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من ماركوي قرب حدود النيجر، لهجوم شنته جماعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل 11 مدنيًّا بالإضافة إلى نهب المواشي وحرق الممتلكات.

على إثرها تم نشر وحدة من مفرزة ماركوي العسكرية لتأمين السكان وأصبحت المنطقة تحت سيطرة الوحدات العسكرية والهجوم المضاد للعثور على المهاجمين مستمر بالوسائل الجوية والبرية.