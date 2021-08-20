ضبط تشكيل عصابي في بنغازي يمتهن سلب الهواتف بقوة السلاح

20 أغسطس، 2021 1:38 ص
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تشكيل عصابي-بنغازي
تشكيل عصابي-بنغازي

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن وحدة التحري والقبض بشرطة النجدة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سلب الهواتف المحمولة من المواطنين والعمالة الأجنبية بقوة السلاح.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أنه بناءً على بلاغ ورد إلى قسم شُرطة النجدة مفاده قيام أشخاص يمتهنون السلب بالإكراه بقوة السلاح من المواطنين والعمالة الأجنبية.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم تكليف وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بإجراء عمليات البحث والتحري عن هؤلاء الأشخاص وأثمر التحري بمشاهدتهم لأشخاص بنفس مواصفات المبلغ عنهم.

وتابعت المديرية أنه على الفور باستخدام عنصر المفاجأة تمكن عناصر وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة من إيقاف حركة المجرمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل وهم متلبسين بارتكاب جريمة السلب من أحد العمالة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم الانتقال بالمتهمين إلى القسم وإيداعهم بالحجز القانوني تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

20 أغسطس، 2021 1:38 ص
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