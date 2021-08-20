رحيل يكشف لأخبار ليبيا 24 تفاصيل تعاقده مع دارنس

20 أغسطس، 2021 11:58 ص
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أخبار ليبيا24

أكد المدرب الليبي صالح رحيل اليوم الجمعة على إن اتفاقه مع نادي دارنس على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، لافتًا إلى أن توقيع العقد بشكل رسمي سيكون الأسبوع المقبل.

وأوضح رحيل، لأخبار ليبيا 24، أن فكرة تدريب دارنس جاءت منذ عامين، وأن النادي قدم إليه عرضًا لتدريب فريقه الموسم الماضي بعد تركه لتدريب نادي التحدي، غير أنه اعتذر لعدم وجود الرغبة في التدريب تلك الفترة.

وقال رحيل، إنه أوصى إدارة دارنس بالتعاقد مع عدد من الأسماء لدعم صفوف الفريق الأول.

ويعد رحيل من المدربين المميزين حيث قاد التحدي للتأهل للبطولة الأفريقية عام 2017 وكان أحد أفضل المدربين في ذلك الموسم، كما أشرف على تدريبات التحدي في أكثر من مناسبة كان آخرها ذهاب الموسم الماضي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

20 أغسطس، 2021 11:58 ص
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