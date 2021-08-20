جنائي طرابلس يضبط تشكيـلًا عصابيًا من الجنسية الأجنبية يمتهن سرقة المنازل

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة أن مكتب البحث الجنائي تمكن من القبض على تشكيـل عصابي من الجنسية الأجنبية يمتهن سرقة المنازل.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن تلك الجرائم تم تقييدها ضد مجهول في مراكز شرطـة غوط الشعال والهضبة.

وأضافت المديرية أنه بعد ورود بلاغات من مراكز الشرطة للمكتب في عدة وقائع سرقة منازل تم تشكيل فريق عمل من فرقة التحري العام بمتابعة الوقائع وعددها (4) محاضر من مركز شرطة غوط الشعال ومحضر واحد من مركز شرطة الهضبة.

وأكدت أن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس. تمكنت بعد البحث والاستقصاء وجمع المعلومات من إلقاء القبض على أربعة أشخاص المدعو (ع. ع. أ)، و(ع. أ. و)، و(م. أ. ب) جميعهم من الجنسية السودانية والرابع (ح. أ. د) مالي الجنسية.

وأفادت المديرية أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم استرجاع جزء من المسروقات وأحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.