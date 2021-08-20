جثث مرمية بوادي زمام جنوب سوكنة

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كشف، الهلال الأحمر فرع هون، اليوم الجمعة، العثور على جثث مرمية في وادي زمام بجنوب سوكنة تعود أغلبها لأشخاص يحملون الجنسية المصرية.

وأوضح، المكتب الإعلام لفرع الهلال الأحمر هون، أنه عُثر على 6 جثث ترجع 5 منها إلى الجنسية المصرية وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الإثباتات التي وجدت بحوزتهم.

وبيّن، أن الجثث جرى العثور عليها على مسافة 90 كم عن مدينة سوكنة، حيث تحرت الجهات الأمنية عن الجثث وقام فريق الطواري بالفرع بانتشالهم لإيصالهم إلى ثلاجات الموتى.

وذكر، أن الجثامين استحال إلى الجهات المختصة لتسليمهم إلى أهلهم وذويهم.

وقبل خمسة أيام، أعلن الهلال الأحمر هون العثور على جثتين بوادي زمام كذلك، حيث أوضح أن العثور عليها جاء بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين إلى مركز شرطة سوكنة.

وأضاف الهلال الأحمر هون، أنه توجه رفقة دوريات تابعة لمركز شرطة سوكنة وقسم النجدة إلى وادي زمام لانتشال الجثتين.

وقال إنه وبحسب إفادة التحريات الأولية للشرطة فإن الجثتين ترجع لشابين أحدهما مصري الجنسية.