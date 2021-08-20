بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني .. مطالبات بالإفراج عن “منصور عاطي” "78" يوم على إخفاء رئيس جمعية الهلال الأحمر أجدابيا ولازال مصيره مجهول

أخبار ليبيا 24

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها بالإفراج عن الناشط في ميدان العمل الإنساني ‎منصور عاطي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

ونددت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة باستمرار الاختطاف والإخفاء القسري لرئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا ورئيس مكتب مفوضية المجتمع المدني أجدابيا الناشط منصور عاطي، منذ 3 يونيو الماضي، من قبل مسلحين مجهولين بمدينة أجدابيا، والذي لازال مصيره مجهول إلى الآن.

وطالبت السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني.

كما طالبت اللجنة، بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النشطاء المدنيين، وتحمل اللجنة السلطات المختصة، مسؤوليتها القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماتها اتجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والعاملين بميدان العمل الإنساني والطبي والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.

وأدنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها الاعتداء على الأطقم والعناصر الطبية والعاملين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينها الهلال الأحمر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ترقي إلى مصاف جرائم الحرب بحسب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني.