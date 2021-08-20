بليحق: عقيلة يطالب المجتمع الدولي بمعاقبة تركيا وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، جدد مطالبته بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مطالبًا المجتمع الدولي بمعاقبة تركيا وإلزامها بإخراج قواتها من البلاد.

وأضاف بليحق، أن عقيلة، ذكر في مقابلة صحفية، أن المبرر لدى تركيا لوجود قواتها على الأراضي الليبية هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة فائز السراج، التي لا تملك عقد المعاهدات وإن مثل هذه المعاهدات يجب أن يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.