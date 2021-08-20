بسبب خلاف بين والدته والمجني عليه.. طفل يقتل شرطيا في منطقة الجفارة

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة العزيزية بمديرية أمن الجفارة من ضبط طفل يبلغ من العمر 15 عاما، قتل شرطيا بسبب خلاف بين الشرطي ووالدته.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن معلومات وردت إلى أعضاء التحري بمركز شرطة العزيزية مفادها وجود جثة بها إصابة بعيار ناري نُقلت إلى المستشفى الزهراء.

وأشارت الوزارة أنه بعد إجرا الكشف على الجثة تبين أنها تعود إلى شرطة تابع لمركز شرطة الناصرية يدعى “ع ص م ف”.

وأكدت الوزارة أن قسم البحث الجنائي باشر بالتعاون مع مركز شرطة العزيزية بالإضافة إلى قوة دعم المديرية بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة.

قالت الوزارة أنه بعد التحري والبحث تم الاشتباه في الطفل “هـ م م أ” من مواليد 2006م في أن تكون له علاقة قضية ليتم ضبطه على الفور، مشيرة أنه بعد التحقيق معه اعترف بقتل المجني عليه بمنطقة رأس اللفع بسبب خلاف بين المجني عليه ووالدة الجاني.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله واحالته إلى جهات الاختصاص.