الصحة العالمية: البشرية مُعرضة للخطر إلى درجة كبيرة

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن البشرية معرضة للخطر إلى درجة كبيرة في الوقت الراهن، حيث تواجه وباء فيروس كورونا وحالات طارئة أخرى.

وأضاف غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء: “في الحقيقة لم أر أبدا مثل هذا العدد من الحالات الطارئة في آن واحد، وهذه المرحلة يميزها تعرضنا للخطر إلى درجة كبيرة”.

وأوضح المدير العام للمنظمة – بحسب روسيا اليوم – أن البشرية تواجه الآن أزمة المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات ووباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتعين على الدول التي كانت تميل إلى الانعزال، أن تتعاون مع الدول الأخرى.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى أكثر من 209 ملايين إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 209.239.022 وإجمالي الوفيات 4.392.212.

وجاءت الولايات المتحدة متصدرة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 624249 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.154.903، والثانية البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 571662 حالة فاة، وإجمالي الإصابات20.457.897.

وتأتي في المرتبة الثالثة تأتي بإجمالي وفيات 432519، وإجمالي إصابات 32.258.857، والمكسيك الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 250469 وإجمالي إصابات 3.152.205.

وسجلت بيرو المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 197539، وإجمالي إصابات 2.135.827، تلتها سادسًا روسيا بإجمالي وفيات 169948، وإجمالي إصابات 6.572.246.

بريطانيا جاءت في الترتيب السابع بإجمالي وفيات 131577، وإجمالي إصابات 6.385.982، وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128579 وإجمالي إصابات 4.456.765.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 123781، وإجمالي إصابات 4.877.323، وإندونيسيا العاشرة بإجمالي وفيات 121141، وإجمالي إصابات 3.908.247.