الحرس البلدي البطنان: الجهاز يتابع قرار حظر (محسنات الخبز)

أخبارليبيا24- خاص

قال مسؤول الإعلام في جهاز الحرس البلدي فرع البطنان مصطفى زاكي إن الجهاز سيتابع قرار وزارة الاقتصاد بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم (محسنات الخبز).

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه سيتم ضبط المخالفين وسحب تراخيصهم ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

وذكر المسؤول الإعلامي أنه يحظر على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق كما تحظر نهائياً في المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها.

وشدد زاكي على أنه يمنع تسويقها منعاً باتاً وتجريم التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال، موضحًا أنه سوف يستمر حظر استيراد مادة “برومات البوتاسيوم” ورمزها في النظام المنسق للتصنيف وتبويب السلع والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن حظر هذه المادة يأتي تنفيذًا لقرار وزير الاقتصاد محمد الحويج أصدر قرار رقم 258 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها أو التعامل بها.