اتحاد التجديف يؤكد إمكانية اعتماد أندية في المنطقة الشرقية

20 أغسطس، 2021 12:13 م
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أخبار ليبيا24

أكد، الأمين العام للاتحاد الليبي للتجديف، عماد التويب، وجود إمكانية لاعتماد نوادي بالمنطقة الشرقية لرياضة التجديف في حال توفر الشروط المناسبة لذلك.

جاء في اجتماع عقده الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي، الخميس، مع الاتحاد الفرعي المنطقة الشرقية في بنغازي.

وقال الأمين العام للاتحاد الليبي للتجديف، عماد التويب، إن الاجتماع جاء باستضافة مركز بنغازي للغوص بمنطقة قنفودة، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهم المشاكل والعراقيل التي تعترض  عمل الاتحاد الفرعي والأندية.

وأضاف التويب، أن هناك إمكانية لاعتماد نوادي بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب المواصفات الفنية بما يتماشى مع هذه الرياضة.

وأجرى، الأمين العام للاتحاد الليبي ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي للتجديف بالمنطقة الشرقية، بزيارة للأندية في ببنغازي للاطلاع على حاجاتها .

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