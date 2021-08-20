إنفوغرافيك | عمليات سرت الجفرة ترد على مطالب اللجنة العسكرية (5+5)

20 أغسطس، 2021 7:10 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

رد ”غرفة عمليات سرت الجفرة” على مطالب لجنة (5+5) بخروج المرتزقة وتجميد الاتفاقيات العسكرية:

اللجنة طالبت بحل جهات أمنية عسكرية تتبع لطرف واحد

لم تشر إلى قرارات القيادة العامة بتعديها على صلاحيات المجلس الرئاسي

التدخل في الشؤون السياسية بالشق السياسي لمخرجات برلين

اللجنة انحازت بشكل واضح للطرف الآخر

التلويح بانهيار وقف إطلاق النار يبين سعي الطرف الآخر عرقلة عمل اللجنة

اللجنة خلطت الحق بالباطل وأهانت تضحيات الشباب

إذا فرضت علينا الحرب فلن نتأخر

على اللجنة الالتزام بالمهام المكلفة بها من قبل الرئاسي

20 أغسطس، 2021 7:10 م
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