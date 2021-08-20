إنفوغرافيك ا تعرف على أبرز تصريحات المنقوش ولافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك من موسكو

20 أغسطس، 2021 2:30 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش:

 

– نثمن الدور الإيجابي لروسيا في دعم وقف إطلاق النار

 

– نشيد بمواقف روسيا واستعدادها لوضع آلية لسحب القوات الأجنبية

 

– انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يكون مقنّنا ومدروسا

 

– نعول على الدور الروسي في توحيد الجيش ومؤسسات الدولة

 

– اتفقنا على تعزيز التواصل وفتح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي

 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

– روسيا مستعدة للمشاركة في العمل لتنسيق معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

 

– ناقشنا استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية

 

– ننظر لزيارة المنقوش على أنها رغبة طرابلس في تطوير العلاقات مع موسكو

 

– بفضل الجهود المشتركة لجميع القوى في ليبيا وبدعم دولي نجحنا في تسوية الأوضاع

20 أغسطس، 2021 2:30 م
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إنفوغرافيك_أخبارليبيا24

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