إنفوغرافيك ا تعرف على أبرز تصريحات المنقوش ولافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك من موسكو
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش:
– نثمن الدور الإيجابي لروسيا في دعم وقف إطلاق النار
– نشيد بمواقف روسيا واستعدادها لوضع آلية لسحب القوات الأجنبية
– انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يكون مقنّنا ومدروسا
– نعول على الدور الروسي في توحيد الجيش ومؤسسات الدولة
– اتفقنا على تعزيز التواصل وفتح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
– روسيا مستعدة للمشاركة في العمل لتنسيق معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
– ناقشنا استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية
– ننظر لزيارة المنقوش على أنها رغبة طرابلس في تطوير العلاقات مع موسكو
– بفضل الجهود المشتركة لجميع القوى في ليبيا وبدعم دولي نجحنا في تسوية الأوضاع