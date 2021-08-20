إنفوغرافيك ا تعرف على أبرز تصريحات المنقوش ولافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك من موسكو

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش:

– نثمن الدور الإيجابي لروسيا في دعم وقف إطلاق النار

– نشيد بمواقف روسيا واستعدادها لوضع آلية لسحب القوات الأجنبية

– انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يكون مقنّنا ومدروسا

– نعول على الدور الروسي في توحيد الجيش ومؤسسات الدولة

– اتفقنا على تعزيز التواصل وفتح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

– روسيا مستعدة للمشاركة في العمل لتنسيق معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

– ناقشنا استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية

– ننظر لزيارة المنقوش على أنها رغبة طرابلس في تطوير العلاقات مع موسكو

– بفضل الجهود المشتركة لجميع القوى في ليبيا وبدعم دولي نجحنا في تسوية الأوضاع