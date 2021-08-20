أكد أن الحل هو الانتخابات.. عقيلة يحذّر من العودة إلى الانقسام والفوضى

أخبار ليبيا24

حذّر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من عودة ليبيا إلى الانقسام والفوضى من جديد، في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الخميس، إن رئيس المستشار عقيلة صالح أكد على عدم قيام حكومة الوحدة بتوحيد المؤسسات، والذي يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية.

وأضاف، أن عقيلة، قال في مقابلة، إن الحكومة ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية.

وقال بليحق، إن عقيلة أكد أنه فيما يخص اجراء الانتخابات فإن ليبيا من الناحية التشريعية القانونية يوجد لديها إعلان دستوري وأن هذا الإعلان يعتبر دستور إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد.

وذكر أن عقيلة أوضح، أن الإعلان الدستوري يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها واختصاصاتها والحقوق والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية وينظم مثل هذه الأمور.

وأضاف بليحق، أن عقيلة ذك أن قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 المضمن في الإعلان الدستوري ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك فإن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري وأن قانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروض على مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، أن عقيلة أكد خلال المقابلة على أن من المتوقع في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إصدار قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، كما أنه أكد على أنه لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية، مشيرًا إلى أن هناك طرق لوضع الدساتير، وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري.

وأضاف بليحق، أن عقيلة أكد أن مجلس النواب هو الجهة المختصة حصرًا بإصدار التشريعيات، وأن من المتوقع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال بليحق، إن عقيلة حذّر من أنه إذا لم تتم الانتخابات، فربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد.