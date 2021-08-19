وهيبة :الرئاسي ملتزم بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا 24

جدد المجلس الرئاسي التأكيد على ضرورة الإسراع في تعيين وزيرا للدفاع من أجل الالتزام بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية والالتزام بمخرجات خارطة الطريق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الناطقة الرسمية باسم المجلس، نجوى وهيبة، الأربعاء، استعرضت من خلاله بعض الأنشطة التي قام بها المجلس الرئاسي خلال المدة الماضية.

وأكدت، وهيبة، بأن المجلس يشدد على ضرورة تماسك كافة المؤسسات العسكرية لتحقيق أهدافها الجوهرية في حماية أمن الوطن والمواطن.

وأوضحت، وهيبة، إن المجلس الرئاسي لم ولن يشجع أي بندقية ليبية تتجه إلى صدر ليبي آخر مهما كانت الأسباب.

وأكدت أن المجلس الرئاسي يُعبر عن دعمه ومساندته لكل جهود مكافحة الإرهاب بما فيها دعم القوات التي هي جزء من المؤسسة العسكرية التي يعمل المجلس الرئاسي على توحيدها.