وزير النفط وعميد بلدية السدرة يناقشان آليات تغيير مجلس المؤسسة الوطنية للنفط

19 أغسطس، 2021 9:13 م
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أخبار ليبيا24

التقى، وزير النفط والغاز، محمد عون، اليوم الخميس، مع عميد بلدية خليج السدرة، أحمد الرقيقة، حيث ناقش الطرفان عدة مواضيع تهم المواطن في نطاق البلدية الواقعة إلى الشرق من سرت.

وأوضح، الوزارة، إن الطرفان تطرقا لعدة مواضيع من بينها توصية وزير النفط والغاز بتغير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة، المهندس مصطفى صنع الله.

وذكرت الوزارة، أن عميد بلدية خليج السدرة أشاد بأهمية هذه التغييرات وبتوقيتها المناسب.

وكان وزير النفط قد أوصى رئاسة حكومة الوحدة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله.

وقد اقترح الوزير، بأن يتم تشكيل المجلس الجديد، برئاسة الدكتور طاهر رمضان حمد القطعاني وعضوية كل من وكيل وزارة النفط، رفعت العبار، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبد الله دنقو.

واعتبر عون أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، قد تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعاملها.

19 أغسطس، 2021 9:13 م
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