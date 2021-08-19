للحصول على المال .. “داعش” غيب أبي وزملائه موظفين بمصرف الوحدة درنة "داعش" لا تهمهم طريقة اكتساب المال المهم فقط هو الحصول عليه

أخبار ليبيا 24 – تقرير

التقت “أخبار ليبيا24” بنجل الموظف في مصرف الوحدة المغدور “سعد المسماري” ليحدثنا عن تفاصيل جريمة مقتل أبيه التي كان أحد أبطالها وزملائه على يد تنظيم الدولة داعش من أجل الحصول على الأموال .

أحمد سعد المسماري ابن المغدور “سعد” ابيه كان يعمل رئيس قسم الحركة بمصرف الوحدة، يقول ودمعته كانت قريبة عند استحضاره معنا ذكرى أليمة يذكر أن ابيه كان سائق سيارة نقل الأموال بمصرف الوحدة فرع درنة اغتيل في الثالث عشر من شهر أبريل عام 2014، خرج من مدينة درنة فجرًا ومعه زميله عبدالرازق بدر موظف بالمصرف إلى مدينة بنغازي لإحضار السيولة المخصصة لفروع مصرف الوحدة في درنة والمناطق المحيطة بها .

آخر محطة

الابن – وهو شاب في العقد الثاني من عمره – يذكر أن أبيه عرف بالنزاهة والشجاعة رغم ظروف البلاد والانفلات الأمني لكنه كان يجلب الأموال من بنغازي وطبرق والبيضاء بناءًا على التعليمات وكانت ترافق السيارة التي يقودها سيارة واحدة بها حارسين في العادة”.

ويؤكد الشاب أحمد أن ابيه وصل ورفاقه إلى مدينة البيضاء، مزودين فروع الوحدة بالسيولة المخصصة لهم، وثم انتقل هو وزملائه من الطريق المعروفة بــ”الفوقية” لمدينة طبرق لإيصال السيولة هناك، وبعدها انتقلوا لمنطقة أم الرزم، وكانت آخر محطة قبل دخولهم لمدينة درنة .

تفاصيل المطاردة

ويتابع الابن أن والده ورفاقه عندما خرجوا من منطقة أم الرزم باتجاه درنة كان داخل السيارة المصفحة مبلغ مالي قيمته ستة مليون دينار ليبي تم استهدافهم برماية كثيفة أصيبت سيارة الحماية وتوقفت، ولكن سيارة نقل الأموال مصفحة ضد الرصاص أصيبت بإطلاقات لكن الرصاص لم يخترقها ”.

وذكر أن أبي كان يقود السيارة المصفحة وزاد السرعة ليفاجأ في منطقة أم الرزم وتحديدا المطب، بوجود سيارتين نوع تويوتا ” فجعة ” اتضح أنها مسروقة ويستخدمها المنتمين للتنظيمات الإرهابية، أغلقت الطريق فما كان منه إلا أن صدمهن بسرعته، وفتح الطريق واستمر في السير لكن ما حدث، أن اصطدامه بالسيارتين أحدثت أضرارًا بالسيارة بينها ثقب في مبرد المياه، فتوقفت”.

التحفظ على السيارة

يقول المسماري ”وردنا اتصال هاتفي بالحادثة توجهنا إلى منطقة أم الرزم، لنجد السيارة المصفحة أمام مصرف الوحدة أم الرزم، تم التحفظ على السيارة من قبل مواطنين مروا على الحادثة، وسلموا السيارة والمبلغ كاملاً إلى فرع مصرف الوحدة بمنطقة أم الرزم”.

ويتابع ”تم نقل السيارة برافعة وكان عليها آثار رصاص كثيف ومحاولات لفتح أبوابها لكن دون جدوى، واختفى أثر أبي سعد، و مرافقيه وبدأت رحلة البحث عنهم، واستمر البحث لأكثر من 18 ساعة”.

البحث عن الجثث

الابن أحمد ويروي والدموع تجمعت في عينيه ”عثر على جثة أبي سعد، وزميله عبد الرازق في منطقة ” الغرابي ” بعد منطقة مرتوبة، بثلاث كيلومترات تقريبا خلف “تبة” نقلت الجثامين إلى البيضاء للعرض على الطبيب الشرعي”.

ويضيف المسماري ”ابني كان مصابًا بست رصاصات في مناطق متفرقه من جسده واثنين في رأسه، وزميله مصاب برصاصتين في الرأس أودت بحياتهما”.

ويختم حديثه بالقول ”وجد مفتاح السيارة المصفحة في جيب سروال ابني سعد الداخلي فقد أخفى المفتاح عن المهاجمين، حافظ على أموال المصرف لآخر لحظة.”

هذه الجريمة تعتبر جريمة تضاف لجرائم الإرهاب في درنة، أزهق فيها أرواح موظفين تابعين لأحد مصارف المدينة؛ لأجل الحصول على المال، إلا أن هؤلاء الموظفين رفضوا الانصياع لهم وقاموا بحماية المال وقدموا أرواحهم فداء له.