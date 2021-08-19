لعدم ‏تعيينه وزير للدفاع .. البيوضي : “الدبيبة” يتحمل مسؤولية وقوع حرب جديدة

البيوضي : وزير الدفاع واللجنة العسكرية ‏سيمثلان قوى فاعلة على الأرض

19 أغسطس، 2021 12:38 م
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سليمان البيوضي
سليمان البيوضي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، بضرورة ‏تعيين وزير للدفاع في البلاد، لأن الوزير واللجنة العسكرية المشتركة، ‏سيمثلان القوى الفاعلة على الأرض لإعادة ترتيب المؤسسة ‏العسكرية.‏

البيوضي أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ‏ أنه لو تورطت ليبيا في الحرب مجددًا، فحكومة ‏الوحدة ورئيسها، عبد الحميد الدبيبة، سيتحملان ‏المسؤولية المباشرة، لأنهما لم يتخذا أي خطوات إجرائية حقيقية ‏لمنع هذا الأمر.‏

وأتم بقوله “المسار العسكري طويل وشائك، والدعوة إلى تعيين ‏وزير دفاع تستند إلى واقع العمليات على الأرض، إضافة إلى الأخطاء ‏التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية وهي ماضية في عرقلة المسار ‏الانتخابي”.‏

19 أغسطس، 2021 12:38 م
14

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