لعدم ‏تعيينه وزير للدفاع .. البيوضي : “الدبيبة” يتحمل مسؤولية وقوع حرب جديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، بضرورة ‏تعيين وزير للدفاع في البلاد، لأن الوزير واللجنة العسكرية المشتركة، ‏سيمثلان القوى الفاعلة على الأرض لإعادة ترتيب المؤسسة ‏العسكرية.‏

البيوضي أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ‏ أنه لو تورطت ليبيا في الحرب مجددًا، فحكومة ‏الوحدة ورئيسها، عبد الحميد الدبيبة، سيتحملان ‏المسؤولية المباشرة، لأنهما لم يتخذا أي خطوات إجرائية حقيقية ‏لمنع هذا الأمر.‏

وأتم بقوله “المسار العسكري طويل وشائك، والدعوة إلى تعيين ‏وزير دفاع تستند إلى واقع العمليات على الأرض، إضافة إلى الأخطاء ‏التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية وهي ماضية في عرقلة المسار ‏الانتخابي”.‏