لعدم تعيينه وزير للدفاع .. البيوضي : “الدبيبة” يتحمل مسؤولية وقوع حرب جديدة
البيوضي : وزير الدفاع واللجنة العسكرية سيمثلان قوى فاعلة على الأرض
أخبار ليبيا 24 – متابعات
طالب الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، بضرورة تعيين وزير للدفاع في البلاد، لأن الوزير واللجنة العسكرية المشتركة، سيمثلان القوى الفاعلة على الأرض لإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية.
البيوضي أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه لو تورطت ليبيا في الحرب مجددًا، فحكومة الوحدة ورئيسها، عبد الحميد الدبيبة، سيتحملان المسؤولية المباشرة، لأنهما لم يتخذا أي خطوات إجرائية حقيقية لمنع هذا الأمر.
وأتم بقوله “المسار العسكري طويل وشائك، والدعوة إلى تعيين وزير دفاع تستند إلى واقع العمليات على الأرض، إضافة إلى الأخطاء التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية وهي ماضية في عرقلة المسار الانتخابي”.