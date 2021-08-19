صنع الله: ليبيا ستشهد قريبا أكبر ورشة لإصلاح البنية التحتية المتهالكة

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كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، عن أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة.

وقال صنع الله، في تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن إيرادات شهر يوليو الماضي، إن الشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب.

وأضاف صنع الله أن، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أبلغه بأنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي.

وقال صنع الله: “نحن نعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير ونسير بخطى ثابتة نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والموانئ النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب”.

وطالب، صنع الله بضرورة أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية وأن تكون عنوانًا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة.

وقال صنع الله، أن “الآمال معقودة على المستخدمين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للوصول بالإنتاج إلى مستويات قياسية”.