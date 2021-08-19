شركة الإنشاءات النفطية تبحث دورها النفطي والاقتصادي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد اليوم الخميس اجتماع لمجلس إدارة شركة الانشاءات النفطية بمدينة بنغازي بحضور رئيس هيئة المراقبة للشركة ناجي بوخمادة .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات النفطية عبدالعزيز محمد عبدالقادر إنه تم التركيز في الاجتماع على أهمية الشركة ودورها في النهوض بالقطاع النفطي والاقتصاد الليبي من خلال التعاون مع كافة الشركات النفطية والتي كانت المؤسسة الوطنية للنفط داعما لهاــ والعمل على تفعيل هذا التعاون بكافة الوسائل وتنشيطه.

عبدالقادر أوضح لوكالة أخبار ليبيا 24 أنه تم مناقشة بعض الأمور التي تخص العمل الداخلي بالشركة والتي من شأنها الرفع من قدرة الشركة إلى أن تكون مثال يحتذى به في العمل الإداري والفني.

وفي نهاية الاجتماع تم التطرق إلى ما يستجد من أعمال مع أعضاء مجلس الإدارة، والتركيز على دور هيئة الرقابة ودورها المصاحب المهم الذي تقوم به.