بعد اتهامهم بالتخريب وإغلاق منظومة النهر .. مواطن يكشف تلاعب مليشيا “444” على ابنائه الغريب أن مليشيا "444"كان هدفها الاستعراض ولم تحمي خطوط النهر بالكذب والافتراء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف المواطن “مفتاح امبارك” أن الصورة التي نشرها “اللواء 444” قتال عبر صفحته على حساب فيسبوك هي لنجليه “زيدان وأحمد” .

. ولم يمهل المواطن “مفتاح امبارك” “اللواء 444” طويلا قبل فضح تضليلهم، فما أن انتشرت صورا لمن اسمتهم المليشيات معتدين على المشروع، واتهمهم بالتخريب وإغلاق منظومة النهر وقطع المياه لا أساس لها من الصحة .

مفتاح امبارك، كان كلمة السر في تفكيك رواية الميليشيات، حيث أعاد نشر الصور التي نشرتها ميليشيات 444 على صفحتها بفيسبوك وتابعتها وكالة أخبار ليبيا 24، قائلا “هذه الصورة هي لأبنائي اللذين تم القبض عليهم في طريق النهر قادمين من مصراتة وهم الابن الأكبر وهو زيدان مفتاح زيدان امبارك وهو يدرس في كلية الاداب مصراتة وأخوه هو أحمد مفتاح زيدان امبارك وهو الذي يعمل في معرض للسيارات في مصراتة”.

وأضاف “لا علاقة لهم لا بالسلاح ولا بالتخريب ولا كل ماقيل ويقال هم فقط كانا سائقين لتاجر السيارات وساقتهم الأقدار إلى ما هم فيه فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والله على ما أقول شهيد”.

وكانت ميليشيا 44 قد نشرت صورا للشبان وأمامهم بعض الأسلحة وقالت إن عناصرها ألقت القبض عليهم وهو يخربون مشروع النهر الصناعي، لكن الغريب في القضية أن الميليشيات كان هدفها الاستعراض ولم تحمي المشروع، إذا أن عناصرها هربوا من المدينة بمجرد وصول قوات الجيش الوطني التي تولت تأمين المشروع في منطقة الشويرف.