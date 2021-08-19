بالفيديو | «لذلك طاردنا واعتقلنا إرهابيي داعش» حكاية شرطي من المخيلي

أخبارليبيا24 – خاص

روى الشرطي في جهاز الدعم المركزي القبة المهدي علي خطاب من سكان منطقة المخيلي بعض تفاصيل اعتراضهم لرتل الإرهابيين الدواعش الذين فروا من درنة بعد أن ضيق عليهم الجيش الخناق.

يقول خطاب من مواليد 1982 :”الساعة التاسعة صباحًا تقريبا سمعنا أصوات رماية وعندما ذهبنا رأينا رتل عسكري تقريبا 40 – 50 سيارة عسكرية لم نعرف ماهيته في البداية”.

ويضيف الشرطي :”سيارات الرتل مسلحة جميعها ترافقها سيارات نقل “ميتسوبيشي كانتر” وسيارة إسعاف، وتضاربت الأنباء في البداية حول ماهية هذا الرتل العسكري بين هل هو يتبع الجيش الليبي أم لا”.

عاشت درنة طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية سنوات عجاف، عانى فيها أهالي المدينة الأمرين من نقص المواد الأساسية من غذائية وأدوية ومحروقات، كما تأثرت المدينة من الناحية التعليمية والثقافية من تغيير المناهج وإلغاء مواد أساسية ناهيك عن غياب أي دور للحركة الثقافية في المدينة.

رتل الدواعش

ويؤكد خطاب بالقول :”بعد أخذ ورد واستسقاء المعلومات تبين أن الرتل هم مجموعة من الدواعش الذين هربوا من مدينة درنة، ورغم عدم توفر أسلحة قادرة على مواجهتهم إلا أن شباب المنطقة تجمعوا وحدثت مناوشات بسيطة معهم لكن لم تكن القوة متكافئة نظرًا لامتلاكهم السلاح الأقوى”.

وتابع حديثه :”تقدم رتل الدواعش إلى أن وصل إلى البوابة وتمركز فيها ودخلوا محطة البنزين وقاموا بإضرام النيران فيها ومن ثم بدأوا في التقدم، مسافة معينة ومن ثم يقيمون استيقافًا”.

ويواصل الشرطي حديثه :”حاولنا التقدم إليهم أكثر إلا أن سلاحهم الثقيل منعنا من ذلك فاضطررنا أكثر من مرة للتراجع بعد توافد أعداد من شباب المنطقة والمناطق القريبة منها”.

أطفال صغار

ويقول أيضًا :”عندما بدأوا في التوجه إلى طريق الـ 200 تركوا إحدى سيارتهم عند البوابة تعرضت للرماية من قبلنا، كانت تنقل التموين والقنابل ومنظار عسكري، إلا أن الغريب أن من بين الكراب في إحدى السيارات أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 سنة”.

في تلك السيارة إضافة إلى التموين وبعض الأسلحة عثرنا على هواتف عدة وبطاقات الذاكرة وأجهزة لاسلكي، وتم تسليمها إلى جهاز الأمن الداخلي.

وعند تقدمهم في طريق الـ 200 الصحراوي، توقفوا لوقت أطول وحدثت ربكة وحركة كثيرة غريبة، وتبين أن سيارة كانت تنقل سيارات عسكرية تم اعتراضها من قبلهم ترافقها حماية من الأبرق وبعد مقاومة تركوا السيارات”.

وكنا نراقبهم بواسطة المنظار العسكري الذي تركوه رأينا أنهم يأخذون السيارة الممتلئة بالبنزين ويحرقون الفارغة، وإلى هذه اللحظة لم يصل أي دعم فقط شباب منطقة المخيلي وبورزق”.

توافد المساندة

بدأت تتوافد كتائب ومساندة من البيضاء والمرج والأبرق والقبة، وبعد تقريبا 15 كيلو متر من منطقة المخيلي وقعت مقاومة كبيرة مادفع برتل الإرهابيين لترك الطريق واللجوء إلى الطريق الصحراوي”.

وتمت ملاحقتهم، كانوا يتركون سيارات خلفهم إلا أنه تبين أنها سيارات مفخخة، وكان الشباب العسكريين ينبهون الشباب المتحمس ويحذرهم منها، استشهد في تلك الملاحقة أحد شباب المنطقة وتعرضت لإصابة في بسيطة في ركبتي.

وكان حرق محطة بنزين منطقة المخيلي أكبر عائق أمام المتواجدين هناك حيث كانت الملاحقة صعبة لعدم توفر الوقود والطريق التي اتخذها الإرهابيين كانت في منطقة صحراوية خالية من أي مظاهر الحياة.