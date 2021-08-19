المنتخب الوطني يواصل تدريباته في تركيا استعدادا لتصفيات كأس العالم

أخبار ليبيا24

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته اليومية داخل معسكره في مدينة أزميت التركية، استعدادا لخوض مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب مباراة ودية مع نادي العربي الكويتي يوم 21 أغسطس الجاري.

وغادرت، بعثة المنتخب تحت قيادة المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، السبت، إلى تركيا ودخلت في معسكر خارجي، لمدة أسبوعين.

وسيواجه، المنتخب الليبي ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي من المقرر أن تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، منتخبات كل من مصر والغابون وأنغولا.