الكبير يبحث آلية رفع القيود عن أموال الليبيين المجمدة في تونس

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال المواطنين المجمدة في تونس، المشكلة من قبل رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، آلية التعاون مع المركزي في حل هذه الإشكالية.

وينحصر مهام عمل اللجنة في تسلّم تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك، والتواصل مع الجهات المعنية بتونس لتسهيل مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين، والعمل على إرجاعها لأصحابها.

وقدرت مصادر اقتصادية قيمة الأموال الليبية المجمدة في تونس بين 140 و150 مليون دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، مطالبته الحكومة التونسية باسترداد كل الأموال الليبية المحتجزة لديها.

وطالب الدبيبة نظيره التونسي، هشام المشيشي، المعزول من قبل الرئيس قيس سعيد، في يونيو الماضي، بالتدخل لصالح عدد من المواطنين الليبيين الذين حجزت أموالهم قبل 10 سنوات.