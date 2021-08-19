القبض على لصين واسترجاع أمول مسروقة من شقة في بنغازي

أخبار ليبيا24

ألقى عناصر قسم التحريات العامة القبض على تشكيل عصابي قام بسرقة أموال من داخل شقة أحد المواطنين بمنطقة الحميضة في بنغازي.

ونقل الإعلام الأمني، بمديرية أمن بنغازي، تفاصيل واقعة السرقة، حيث أوضح، اليوم الخميس، أن مواطنًا تقدم ببلاغ لدى مركز شرطة البركة ضد مجهول قام بسرقة مبلغ وقدره 40 ألف دينار من داخل شقته بمنطقة الحميضة.

وأضاف، أنه تمت الإحالة إلى قسم التحريات العامة لمُباشرة البحث والتحري وجمع المعلومات حول هذه الواقعة، حيث اسفرت الجهود بالتواصل إلى معلومات تفيد بالتخطيط لواقعة السرقة من مدة أسبوعين قبل القيام بها.

وبيّن أنه، تم اجراء محاكاة لمتابعة الأسلوب المتبع لتحديد هوية مرتكبها، حيث تمكن قسم التحريات العامة من تحديد هوية الأشخاص الذين ينتمون لهذا التشكيل العصابي وبجمع المعلومات حول مكان وجودهم قُبض عليهم بالطرق القانونية.

وقال إنه وبمُباشرة اجراءات الاستدلال الأولية معهم اعترفوا بارتكابهم لواقعة السرقة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في الواقعة.

وذكر، أن المتهمين أفادوا استدلالاً بأن جزء من المبلغ اشتروا به مركبة.

وأضاف، أنه تم استرجاع المبلغ بالكامل وسلم للمواطن، بعد التأكد من قيمة المبلغ بالكامل، وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة حسب الاجراءات النظامية المتبعة.