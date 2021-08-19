السايح: رصدنا محاولات لإدراج أسماء المقيمين في سجل الناخبين بالخارج

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن عملية التسجيل بسجل الناخبين لليبيين الموجودين في الخارج ستستمر لمدة ثلاثين يومًا.

لفت السايح في تصريحات صحفية، إلى أن آخر أيام التسجيل سيوافق 17 من سبتمبر المقبل.

وأوضح السايح أن رصد محاولات عديدة لإدراج أسماء المقيمين بالداخل في سجل الناخبين في الخارج إلا أنهم لم يستطيعوا التعامل مع رابط التسجيل.

وأشار السايح إلى أن المتطلبات الأمنية والفنية تتطلب استخدام كم هائل من المعلومات التي تؤكد أن طالب التسجيل مقيم في الخارج وليس داخل البلاد.