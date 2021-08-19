السايح: رصدنا محاولات لإدراج أسماء المقيمين في سجل الناخبين بالخارج

19 أغسطس، 2021 12:38 م
11

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن عملية التسجيل بسجل الناخبين  لليبيين الموجودين في الخارج ستستمر لمدة ثلاثين يومًا.

لفت السايح في تصريحات صحفية، إلى أن آخر أيام التسجيل سيوافق 17 من سبتمبر المقبل.

وأوضح السايح أن رصد محاولات عديدة لإدراج أسماء المقيمين بالداخل في سجل الناخبين في الخارج إلا أنهم لم يستطيعوا التعامل مع رابط التسجيل.

 وأشار السايح إلى أن المتطلبات الأمنية والفنية تتطلب استخدام كم هائل من المعلومات التي تؤكد أن طالب التسجيل مقيم في الخارج وليس داخل البلاد.

19 أغسطس، 2021 12:38 م
11

الدبيبة - اقعيم

الدبيبة يبحث مع اقعيم الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية

19 أغسطس، 2021 2:24 م
ملتقي الحوار

“5” أعضاء بملتقى الحوار: استفتاء الدستور عرقلة لخارطة الطريق

19 أغسطس، 2021 2:04 م
اللواء أحمد المسماري

حملات تضليل ونشر للفتن .. المسماري  يفضح مخطط معرقلى الانتخابات

19 أغسطس، 2021 1:53 م

الخارجية توجه الجالية الليبية إلى التسجيل بسجل الناخبين

19 أغسطس، 2021 12:57 م
زر الذهاب إلى الأعلى