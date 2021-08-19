الزناتي يشدد على ضرورة تنفيذ الملحقيات الصحية بالخارج الأهداف التي أسست لأجلها

أخبار ليبيا24

شدد، وزير الصحة علي الزناتي، اليوم الخميس، على ضرورة أن تطلع الملحقيات الصحية الليبية بالخارج، بالأهداف التي أسست لأجلها، وذلك خلال اجتماعه مع موظفي الملحقية الصحية بجمهورية تركيا، في حضور القنصل العام لليبيا، والقائم بالأعمال والملحق الصحي.

وقالت وزارة الصحة، إن الزناتي أكد على أهداف الملاحق الصحية المتمثلة في نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب وأحياء الندوات والمتابعة والإشراف على المرضى.

وأضافت، أنه تم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة العديد من البنود، ومن أهمها، الالتزام بالقوانين واللوائح فيما يخص تنظيم الإجراءات الإدارية للموظفين، وإعادة التنظيم داخل عمل الملاحق والتوصيف الوظيفي، ووضع آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى.

وذكرت الوزارة، أنه تمت مناقشة تفعيل العمل بالقائمة النمطية المُعدة من قبل وزارة الصحة والخاصة بالعلاج بالخارج ووضع آلية لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، وكذلك التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من آجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل.

وقالت، إن الاجتماع تناول متابعة ملف الديون والتنسيق مع المستشفيات في الساحة التركية قبل إحالة المرضى، وتحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية.

وأضافت، أنه جرت مناقشة ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية ونقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب من خلال إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن ثم متابعته في ليبيا.