الدبيبة يشيد بتجربة مصراتة وتاورغاء في المصالحة الوطنية

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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى اتباع الخطوات التي تحقق السلام في مدينة مرزق، ضاربًا مثالًا بتجربة تاورغاء ومصراتة في المصالحة الوطنية، وأكد أن بسط الأمن يقع على عاتق الحكومة، لكن يجب أن يكون بشكل متوازي مع خطوات المصالحة.

والتقى الدبيبة، مع أعيان وحكماء التبو، لبحث عدد من الملفات على رأسها المصالحة الوطنية وحفظ الأمن.

وناقش اللقاء الذي تم في مقر الحكومة بطرابلس أمس الأربعاء، الجهود المبذولة في مشروع المصالحة الوطنية، رفقة أعضاء المجلس البلدي والاجتماعي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمدينة مرزق، إلى جانب عضو مجلس النواب عن المدينة محمد لينو، وبحضور وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وخلال اللقاء أكد رئيسا مجلس أعيان وحكماء التبو والمجلس الاجتماعي لمدينة مرزق استعدادهم ورغبتهم في مصالحة شاملة بين الأهالي والتبو القاطنين بالمدينة مع مطالبتهم بتوفير الخدمات الضرورية للسكان.

وأصدر الدبيبة تعليماته بعقد اجتماع غدًا بين الحكماء والأعيان مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع بمرزق .