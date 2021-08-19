الدبيبة يبحث مع اقعيم الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية مناقشة ملف الأوضاع الأمنية ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن بالمنطقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية.

ووفقا لما ذكره المركز الإعلامي لحكومة الوطنية على صفحته بفيسبوك، ناقش الاجتماع عددًا من الملفات أهمها الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي يبذلها ديوان الشؤون الفنية، ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها .

كما تطرق الاجتماع، إلى المواضيع التي تخص الشأن الداخلي لوزارة الداخلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل أعضاء هيئة الشرطة والمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية .

يشار إلى أن وزير الداخلية اللواء خالد مازن، اجتمع مؤخرًا، مع اقعيم لمتابعة أيضًا الوضع الأمني في المنطقة الشرقية، والجهود التي تبذل من قبل أعضاء الشرطة في حفظ الأمن، وكذلك العقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ووضع الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».