الخارجية توجه الجالية الليبية إلى التسجيل بسجل الناخبين

19 أغسطس، 2021 12:57 م
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أخبار ليبيا 24

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الجالية الليبية المقيمة بالخارج إلى المبادرة في التسجيل استعدادا للاستحقاق الديمقراطي المقبل.  

وأكدت الوزارة عبر صفحتها بـ فيس بوك، أنها ومن خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستوفر كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة الجالية الليبية بالخارج في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ونوهت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خصصت موقعا على صفحتها الرسمية لتسجيل الناخبين للجالية المقيمة بالخارج.

19 أغسطس، 2021 12:57 م
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