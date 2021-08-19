البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية إلى عدم التحشيد واحترام خطوط التماس

19 أغسطس، 2021 12:23 ص
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أخبار ليبيا 24

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيدا، ما قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في23 أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها، حثت البعثة كافة الأطراف على احترام خطوط التماس، وفقاً لما كانت عليه عند توقيع الاتفاق.

وجددت البعثة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وطلبت من جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في24 ديسمبر المقبل.

كما جددت دعوتها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

19 أغسطس، 2021 12:23 ص
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