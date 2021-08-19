الأهلي بنغازي يستغني عن الشعافي للاتحاد المصراتي

19 أغسطس، 2021 10:57 م
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عبدالله الشعافي
عبدالله الشعافي

أخبارليبيا24

أعلن نادي الأهلي بنغازي اليوم الخميس عن منح الاستغناء للاعب عبد الله الشعافي لنادي الاتحاد المصراتي.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الاستغناء عن الشعافي لنادي الاتحاد المصراتي جاء ضمن التعاون المشترك بين النادي الأهلي و نادي الاتحاد المصراتي.

وكان الشعافي قد انتقل إلى الاتحاد المصراتي بنظام الإعارة من الأهلي في مرحلة الإياب من هذا الموسم وقدم معه أداءً رائعًا وسجل معه عدة أهداف حاسمة.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي قد أخفق في تحقيق بطولة الدوري الليبي هذا الموسم بعد خسارته في نصف النهائي أمام الاتحاد 1-0 بملعب مصراتة.

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