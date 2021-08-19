الأمم المتحدة: ملايين الليبيين معرضون لخطر فقدان المياه الصالحة للشرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “UNOCHA” أن موجات الحر الأخيرة في جميع أنحاء ليبيا، وسط انقطاع التيار الكهربائي الحاد والانتشار السريع لكورونا، فضلاً عن الأضرار المستمرة لنظام المياه وتجفيف سد وادي كعام، تشكل تهديدات خطيرة على حياة الناس بينما ينفد الوقت للعمل.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، جاستن برادي، في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني “نحن قلقون للغاية بشأن الطقس وتغير المناخ في ليبيا، على نطاق لا يستطيع الناس والمجتمعات الإنسانية والإنمائية المساعدة في إدارته”.

وأضاف أن الهجمات المتكررة على النهر الصناعي، الذي يوفر 60% من جميع المياه العذبة المستخدمة في ليبيا، تهدد الأمن المائي للبلد بأكمله، كما أن سد وادي كعام، الذي كان يحتوي في السابق على حوالي 33 مليون متر مكعب من المياه، قد جف تمامًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة باستمرار، مما أثر على المزارع والمشاريع التي تعتمد بشكل مباشر على الري.

وأوضح أن النزاع والوضع الصحي الحالي طغى على التأثيرات المناخية التي تكون ليبيا شديدة التأثر بها، محذرا من أن عدم اتخاذ إجراء الآن، يعرض ملايين الأرواح لخطر فقدان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، يمكن أن يكون له تأثير كارثي على صحة الناس وسبل عيشهم والزراعة والنظافة وانتشار الأمراض المعدية.

وكان الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، قال، قبل أيام، إنهم اضطروا إلى قطع المياه بعد تهديد قبيلة المقارحة بتفجير المنظومة إذا لم يتم الإفراج عن مدير جهاز المخابرات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي.