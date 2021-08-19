إنفوغرافيك | مهاجرون تم إنقاذهم في النصف الأول من أغسطس قبالة الشواطيء الليبية

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

بلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل الليبية منتصف أغسطس الجاري 1573 مهاجرًا:

01 أغسطس (3 عمليات):

إنقاذ (221) مهاجرًا

عدة جنسيات

على متن قارب مطاطي

03 أغسطس

إنقاذ (110) مهاجرًا

عدة جنسيات

على متن قارب مطاطي

05 أغسطس

إنقاذ (96) مهاجرًا

عدة جنسيات أفريقية

على متن قارب مطاطي

11 أغسطس (4 عمليات):

إنقاذ (823) مهاجرًا

جنسيات مختلفة

13 أغسطس (3 عمليات):

إنقاذ (247) مهاجرًا

عدة جنسيات أفريقية

15 أغسطس:

إنقاذ (76) مهاجرًا

عدة جنسيات

على متن قارب مطاطي