أبرز المعلومات عن زعيم حركة “طالبان” هبة الله أخوند زاده

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

تولى “هبة الله أخوند زاده” زعامة طالبان في 26 مايو من عام 2016.

مكان الميلاد: منطقة باجواي في ولاية قندهار بأفغانستان

القومية: بشتون، قبيلة نورزاي القوية في قندهار

أحد الأعضاء المؤسسين لحركة طالبان وكان مساعدًا للملا عمر.

تم تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس الشورى الحركة خلفًا لـ”أختر محمد منصور”

قاتل “هبة الله” ضد القوات السوفيتية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان .

عمل رئيسًا لمحكمة عسكرية في كابول تحت حكم زعيمها الملا عمر.

وقعت طالبان اتفاق سلام تاريخي مع الولايات المتحدة في قطر في 29 فبراير 2020، تحت قيادة “هبة الله” .

كان يتردد باستمرار على قاعدة العديد في قطر للاجتماع مع ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية

المصدر موقع “صوت الجهاد” التابع لحركة طالبان