وزير الزراعة ومنسق الزراعة ببنغازي يتفقدان مشروع وادي القطارة

18 أغسطس، 2021 6:44 م
7
ليبيا- وزير الزراعة ومنسق لزراعة ببنغازي يتفقدان مشروع وادي القطارة

أخبار ليبيا24

أجرى وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، حمد المريمي، رفقة منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بنغازي، مفتاح الخشمي، زيارة تفقدية لمشروع وادي القطارة الزراعي.

وأوضح قطاع الزراعة بنغازي، أن الوزير ومنسق الزراعة في بنغازي التقيا مع مدير المشروع، فايز العوامي، ورئيس المجلس المحلي لمنطقة وادي القطارة، كمال مصطفى.

وذكر، أن اللقاء تناول الإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها حيال الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل محطة ضخ المياه، و الآبار الخاصة بالمحطة.

18 أغسطس، 2021 6:44 م
7

ليبيا-وصول شحنة جديدة من الأكسجين المسال من مصر

الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من الأكسجين المسال من مصر

18 أغسطس، 2021 7:53 م

الحكومة تؤكد استعدادها لأي التزامات متعلقة بالانتخابات دون الحاجة لتلقي دعم خارجي

18 أغسطس، 2021 7:40 م
ليبيا- منفذ رأس جدير الحدودي

إعادة فتح منفذ راس أجدير غدا وسط تدابير احترازية

18 أغسطس، 2021 7:07 م
ليبيا- امدادت طبية لمركز العزل في سرت

جهات عدة تقدم الدعم لمركز العزل في سرت

18 أغسطس، 2021 6:03 م
زر الذهاب إلى الأعلى