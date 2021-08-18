وزير الزراعة ومنسق الزراعة ببنغازي يتفقدان مشروع وادي القطارة

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أجرى وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، حمد المريمي، رفقة منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بنغازي، مفتاح الخشمي، زيارة تفقدية لمشروع وادي القطارة الزراعي.

وأوضح قطاع الزراعة بنغازي، أن الوزير ومنسق الزراعة في بنغازي التقيا مع مدير المشروع، فايز العوامي، ورئيس المجلس المحلي لمنطقة وادي القطارة، كمال مصطفى.

وذكر، أن اللقاء تناول الإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها حيال الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل محطة ضخ المياه، و الآبار الخاصة بالمحطة.