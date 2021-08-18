وزيرا الخارجية والعمل يبحثان آليات وشروط استجلاب العمالة الأجنبية

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بحث، وزيرا الخارجية، نجلاء المنقوش، ووزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون بين الوزارتين، فيما يتعلق بوضع آليات وشروط استجلاب العمالة الأجنبية، للمساهمة في إعادة الإعمار، وكذلك سوق العمل المحلي.

وأوضحت الخارجية، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عنها من تهديد للأمن القومي الليبي، والتركيبة الديموغرافية للسكان في ليبيا.

وأضافت، أنه تم التأكيد في هذا الصدد على التمسك بموقف ليبيا اتجاه هذه الظاهرة، كونها ظاهرة عالمية، وليبيا الأكثر تضررا منها، باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست مصدرا لهم.

وقالت الخارجية، إن المنقوش أكدت أن حل هذه المشكلة أو الحد منها، يكمن في ضرورة تكاتف جهود جميع الدول، والمنظمات الدولية، لإحداث تنمية مستدامة خاصة بدول جنوب الصحراء، وإقامة مشاريع اقتصادية توفر سبل العيش الكريم في دول المصدر.