نجدة بنغازي تضبط شخصين سرقا 110 ألف ومجوهرات من أحد المنازل

18 أغسطس، 2021 4:01 م
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ضبط متهمين بسرقة منزل_بنغازي
ضبط متهمين بسرقة منزل_بنغازي

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة ألقت القبض على شخصين مُتلبسين لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالمدينة.

وأضافت المديرية أن وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بنغازي تلقت بلاغاً من أحد الجيران يُفيد بقيام شخصين بسرقة منزل بمنطقة السيدة عائشة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم على الفور التحرك للمكان بإرشاد الجيران تم التعرف على المسروقات والقبض على الشخصين مُتلبسين بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 110ألف دينار ليبي.

وأفادت المديرية أنه تم ضبط مجوهرات مسروقة من المنزل وتم استرجاع كامل المسروقات في نفس اليوم وتسليم المتهمين إلى النيابة المُختصة التي تولت التحقيق في الأمر.

18 أغسطس، 2021 4:01 م
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