نجدة بنغازي تضبط شخصين سرقا 110 ألف ومجوهرات من أحد المنازل
أخبارليبيا24
كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة ألقت القبض على شخصين مُتلبسين لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالمدينة.
وأضافت المديرية أن وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بنغازي تلقت بلاغاً من أحد الجيران يُفيد بقيام شخصين بسرقة منزل بمنطقة السيدة عائشة.
وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم على الفور التحرك للمكان بإرشاد الجيران تم التعرف على المسروقات والقبض على الشخصين مُتلبسين بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 110ألف دينار ليبي.
وأفادت المديرية أنه تم ضبط مجوهرات مسروقة من المنزل وتم استرجاع كامل المسروقات في نفس اليوم وتسليم المتهمين إلى النيابة المُختصة التي تولت التحقيق في الأمر.