مطلوب في قضايا سطو مسلح.. أمن صبراتة تضبط شخصا مسلحا يمتهن بيع المخدرات

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن صبراتة، الأربعاء، عن ضبط شخص يمتهن ترويج المخدرات وبيع الخمور، وبحوزته قنبلة يدوية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أعضاء وحدة الترحي والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة تمكنوا من ضبط المدعو “ح أ أ” على متن مركبة آلية نوع شفروليه معتمة الزجاج وبدون لوحات معدنية.

وأشارت الوزارة أن الشخص مطلوب على ذمة عدد من قضايا السطو المسلح في دائرة اختصاص مركز شرطة “العلالقة” بمدينة صبراتة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.