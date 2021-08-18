كانت وجهتهم إيطاليا..مهاجرون تنتهي رحلتهم على شواطئ درنة

18 أغسطس، 2021 1:54 م
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قارب مهاجرين يرسو في درنة
قارب مهاجرين يرسو في درنة

أخبارليبيا24- خاص

شهدت مدينة درنة صباح اليوم الأربعاء جنوح قارب لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ المدينة يحمل على متنه 65 شخص من جنسيات مختلفة.

وكان المهاجرين يرغبون في التوجه إلى إيطاليا، وعلى الفور طوقت الأجهزة الأمنية الشاطئ وتم نقلهم لجهاز الهجرة غير الشرعية درنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال رئيس الإدارة العامة للدعم المركزي درنة القبة العقيد أسامة رحيل إنه في حدود الساعة السابعة والنصف صباحًا لاحظ عناصر من جهاز الدعم رسو مركب ونزول أشخاص يحملون (قلالين).

وأضاف رحيل في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه تبين هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون التحصل على البنزين لنفاذ الوقود من المركب.

وأشار رئيس الإدارة العامة للدعم المركزي في تصريحه إلى أنه وردت إشارة بالخصوص وتم التوجه فورا للمكان وتم ضبطهم.

18 أغسطس، 2021 1:54 م
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