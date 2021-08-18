“غرفة سرت والجفرة”: لن نتأخر عن السير في دروب الحرب إذا فرضت علينا "غرفة سرت والجفرة" : لجنة "5+5" لم تلتزم بالمهام المكلفة بها وتنحاز لطرف دون آخر

أخبارليبيا24

هاجمت “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة لحكومة الوفاق السابقة، هجوما على اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ بعد مطالبتها بتجميد جميع الاتفاقيات العسكرية.

ورفضت الغرفة في بيان لها مطالبة لجنة “5+5” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.

وأشارت “غرفة عمليات سرت الجفرة” إلى أن اللجنة العسكرية لم تلتزم بالمهام المكلفة بها من المجلس الرئاسي وانحازت إلى طرف دون الآخر.

وأوضحت الغرفة أن التلويح بانهيار وقف إطلاق النار نتيجة تأخر لجنة 75 يبين جليا سعي الطرف الآخر لعرقلة عمل اللجنة ووضعها تحت ضغوطات، لافتة إلى أنهم لم يكونوا يوما دعاة حرب ولكن إذا فرضت عليهم فلن يتأخروا عن السير على درب شهدائنا”، حسب وصفها .

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة، في خطاب لها، وجهته إلى المجلس الرئاسي والحكومة، دعت إلى خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وطالبت اللجنة تجميد جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.