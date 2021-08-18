عميد بلدية أمساعد: انتشار سريع لكورونا وسط قلة الإمكانيات

أخبارليبيا24- خاص

قال عميد بلدية امساعد صالح امعوض حسن إن البلدية سجلت خلال الأيام الماضية تزايد مخيف لوباء كورونا مع تسجيل حالات وفاة وسط قلة الإمكانيات من أبسط المتطلبات.

وأضاف حسن في تصريح لـ”أخبارلييا24″ أن الإصابات خلال أسبوع حتى الآن وصلت إلى 146 حالة وعدد 12 حالة وفاة.

وأوضح عميد البلدية أن انتشار الوباء أصبح سريع جداً مع عدم التزام المواطنين بشروط المكافحة وعدم وعي الكثير منهم ساعد في انتشار بسرعة.

وتابع حسن :”فرضنا الحظر ومنعنا المناسبات الاجتماعية دون جدوى وعدم الالتزام من المواطنين يقلقنا، خصوصًا أن مستشفى أمساعد يفتقر لأقل الإمكانيات والسعة السريرية الآن 80 سرير”.

ويضيف عميد البلدية :”نتخوف من كارثة دون إمكانيات، ونطالب وزارة الصحة تقديم العون السريع واللازم لبلدية امساعد، فنحن نحتاج إلى كمامات ومواد تعقيم وهي شبه غير متوفرة”.

وطالب حسن وزارة الصحة بضبط الحدود مع مصر وتوفير أجهزة الفحص والقياس للمسافرين القادمين والمغادرين.

وأشار عميد البلدية إلى أن عدد سكان بلدية أمساعد 50 ألف مواطن والوباء بدأ يخرج عن السيطرة وسوف يصل إلى المناطق المجاورة.