طقطق يهاجم إدارة النصر لسوء المعاملة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قال النجم الليبي مفتاح طقطق إن إدارة نادي النصر أهملته ولم تهتم به بعد أن تلقى إصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي.

وكشف طقطق في منشور على حسابه في موقع “فيسبوك” أنه أجرى الإثنين عملية ناجحة على الرباط الصليبي في مصر على نفقته الخاصة .

وأكد اللاعب أنه بالرغم من اتصالاته المتكررة بمسؤولي ورئيس النادي إلا أنهم لم يتواصلو معه أبدًا .

وأوضح طقطق أن النادي بعد إصابته قدم له وعودًا بالوقوف معه لكن هذا لم يحدث ولم يتلقى حتى مستحقاته المالية.

وشدد النجم الليبي في منشوره على أنه سيلجأ بشكل رسمي للقضاء للحصول على حقوقه بعدما تعرض للإهمال من قبل إدارة النادي .