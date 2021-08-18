جهات عدة تقدم الدعم لمركز العزل في سرت

18 أغسطس، 2021 6:03 م
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ليبيا- امدادت طبية لمركز العزل في سرت

أخبار ليبيا24

أعلن، مركز العزل في سرت لمكافحة وباء كورونا، اليوم الأربعاء، تقلص الحالات المصابة بالقسم إلى 17 حالة بعد تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها.

وأوضح القسم، أن 4 حالات من الحالات الموجودة بالعزل أصبحت تتماثل للشفاء، مشيرًا إلى أن حالة واحدة فقط موجودة على التنفس الصناعي.

من جانب آخر، أكد مركز العزل سرت، وصول تبرعات وامدادات من عدة جهات مختلفة، منها القوات المسلحة وبلدية سرت، حيث أوضح القسم أنها جاءت بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا داخل المدينة.

وأشار إلى أن أهم ما تم توفير من الإمدادات مستلزمات طبية وسيارات إسعاف وأجهزة تنفس صناعي واسطوانات أكسجين.

18 أغسطس، 2021 6:03 م
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