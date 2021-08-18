تقرير : مطالبات بدعم كرة القدم في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب الاتحاد الليبي لكرة القدم وزارة الرياضة في ليبيا بالتعجيل في صيانة ملعب طرابلس، وذلك تمهيدا لاعتماده دولياً من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، وجاء ذلك في خطاب رسمي تحصلت اخبار ليبيا 24 على نسخة منه .

كما خاطب الاتحاد الليبي وزارة الرياضة بشأن تقديم الدعم الكافي للفرق المشاركة إفريقيا “الاتحاد والأهلي طرابلس” كونهما ممثلا ليبيا في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية .

هذا وشدد اتحاد الكرة على توفير المخصصات من الدعم لأندية الدوري الممتاز وأندية الدرجة الاولى للموسم الماضي والمقبل ليتسنى للاتحاد إقامة المسابقات بشكل مثالي دون أي معوقات .

وبالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا والمشاكل التي اعترضت مسابقات كرة القدم إلا أن الاتحاد الليبي بقيادة رئيسة عبد الحكيم الشلماني نجح في إقامة مسابقة الدوري الممتاز والوصول بها إلى المحطة الأخيرة بشكل يعتبر مقبول جدا في ظل الصعوبات القائمة .

وبعد نجاحه في الموسم 2021 يسعى اتحاد الكرة الليبي لإطلاق الموسم الجديد في أقرب فرصة، على أن تكون أفضل من السابقة خاصة بعد الإنفراجات التي واكبت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية .

وكان الشلماني قد أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن الموسم الجديد سيقام بـ 20 فريق في إشارة لاعتماد آلية الهبوط وسيتم تحديده أما من مجموعة واحدة أو مجموعتين خلال الفترة القليلة القادمة .

وأكد رئيس الاتحاد الليبي إقامة مسابقة الكأس خلال الموسم القادم ونفي أقامة مباراة كأس السوبر هذا الموسم لعدم وجود بطلاً للكأس بعد إلغاء إقامتها الموسم المنقضي .

وتعد الخطوات التي أقامها الاتحاد الليبي جيدة ويتعود بشكل إيجابي على المنتخب الليبي الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس العالم أو الأندية الليبيه التي ستشارك في المحافل القارية .