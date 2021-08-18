المدينة يفسخ التعاقد مع محترفاه الغانيان

أخبارليبيا24

أنهت إدارة نادي المدينة تعاقدها مع المحترفان الغانيان ماكسويل باكو وإسحاق أدورو، بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت صفحة نادي المدينة الشكر للاعبان على ما قدماه للفريق وتمنت لهما التوفيق في مسيرتهما المقبلة.

وكان نادي الحواتة قد فسخ عقد المدافع هيثم ضانة بالتراضي بين الطرفين بعد أن تنازل الأخير عن مستحقاته المالية.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة أكمل منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الترتيب الثامن للمجموعة الثانية بـرصيد 25 نقطة من 22 مباراة.