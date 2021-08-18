الغرياني يعجز عن الدفاع عن نفسه ويستشهد بالسفيرة الأمريكية السابقة

الغرياني : لا محل ولا كلام لأي شخص آخر بعد كلام "جونز”

18 أغسطس، 2021 10:21 ص
13
الغرياني
الغرياني

أخبار ليبيا 24 – خبر

هاجم مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وقناة ليبيا الحدث بعدما أذاعت القناة تقرير فضحت فيه تلون الغرياني وانبطاحه للاحتلال التركي .

الغرياني قال إنه يستشهد في الرد على ما أوردته الحلقة بحديث السفيرة الأمريكية “ديبورا جونز” سفيرة واشنطن السابقة في ليبيا.

المثير أن الغرياني الذي  لا يكف عن سب الولايات المتحدة ليل نهار، ويتهم معارضيه بالعمالة لها، قال في مقطع له عبر حسابه بفيسبوك أنه “لا محل ولا كلام لأي شخص آخر بعد كلامها”.

وأضاف أن هذه السفيرة تمثل أكبر دولة في العالم ولا يمكن أن تتهم بأنها عميلة لتركيا أو قطر ولا من الإخوان .

وتناسي الغرياني تصريحات السفير نفسها التي أشادت بموقف الجيش الليبي في التصدي للإرهاب في المنطقة الشرقية، ومهاجمتها الدائمة للميليشيات المتطرفة المنتشرة في المنطقة الغربية .

ولم يتوان عن دمج الدين بالسياسة لتحقيق أطماع جماعته وأطماع تركيا بليبيا، فانبرى يصدر فتاواه المدافعة عن الإرهاب والاحتلال التركي.

واعتبر المفتي المعزول أن السبب الذي جعل الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا هو وقوفها مع ليبيا ومع المسلمين، حسب زعمه.

وقال الغرياني بحسب ما نقلت وسائل إعلام إن “وقوف تركيا مع ليبيا ومع قضايا المسلمين هو الذي ألّب عليها الدول الغربية وفَرَضَ العقوبات الأمريكية عليها، وليس شراؤها الدفاعات الروسية، فهي ذريعة لا غير”.

ومعروف عن الصادق الغرياني وهو أحد أهم القيادات الإسلامية في ليبيا مناصرته المستمرة لتركيا ومن بين الذين رحبوا بالتدخل التركي في معركة طرابلس.

18 أغسطس، 2021 10:21 ص
13

عبد الله بليحق

بليحق : النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس ويحيله للجنة التشريعية

18 أغسطس، 2021 11:32 ص
ملعب طرابلس

تقرير : مطالبات بدعم كرة القدم في ليبيا

18 أغسطس، 2021 11:30 ص
المنقوش -

المنقوش تبحث مع السفير التركي ملفات التعاون واستئناف الرحلات الجوية

18 أغسطس، 2021 11:14 ص
إبراهيم الزغيد

الزعيد: يجب محاسبة “المنفي والدبيبة” على صرفهما أموالا طائلة دون وجه حق

18 أغسطس، 2021 11:08 ص
زر الذهاب إلى الأعلى