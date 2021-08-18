الغرياني يعجز عن الدفاع عن نفسه ويستشهد بالسفيرة الأمريكية السابقة الغرياني : لا محل ولا كلام لأي شخص آخر بعد كلام "جونز”

أخبار ليبيا 24 – خبر

هاجم مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وقناة ليبيا الحدث بعدما أذاعت القناة تقرير فضحت فيه تلون الغرياني وانبطاحه للاحتلال التركي .

الغرياني قال إنه يستشهد في الرد على ما أوردته الحلقة بحديث السفيرة الأمريكية “ديبورا جونز” سفيرة واشنطن السابقة في ليبيا.

المثير أن الغرياني الذي لا يكف عن سب الولايات المتحدة ليل نهار، ويتهم معارضيه بالعمالة لها، قال في مقطع له عبر حسابه بفيسبوك أنه “لا محل ولا كلام لأي شخص آخر بعد كلامها”.

وأضاف أن هذه السفيرة تمثل أكبر دولة في العالم ولا يمكن أن تتهم بأنها عميلة لتركيا أو قطر ولا من الإخوان .

وتناسي الغرياني تصريحات السفير نفسها التي أشادت بموقف الجيش الليبي في التصدي للإرهاب في المنطقة الشرقية، ومهاجمتها الدائمة للميليشيات المتطرفة المنتشرة في المنطقة الغربية .

ولم يتوان عن دمج الدين بالسياسة لتحقيق أطماع جماعته وأطماع تركيا بليبيا، فانبرى يصدر فتاواه المدافعة عن الإرهاب والاحتلال التركي.

واعتبر المفتي المعزول أن السبب الذي جعل الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا هو وقوفها مع ليبيا ومع المسلمين، حسب زعمه.

وقال الغرياني بحسب ما نقلت وسائل إعلام إن “وقوف تركيا مع ليبيا ومع قضايا المسلمين هو الذي ألّب عليها الدول الغربية وفَرَضَ العقوبات الأمريكية عليها، وليس شراؤها الدفاعات الروسية، فهي ذريعة لا غير”.

ومعروف عن الصادق الغرياني وهو أحد أهم القيادات الإسلامية في ليبيا مناصرته المستمرة لتركيا ومن بين الذين رحبوا بالتدخل التركي في معركة طرابلس.