العرفي: الإثنين المقبل التصويت على قانون الميزانية وانتخاب الرئيس بشكل مباشر توافق مجلس النواب على صيغة بخصوص ترشح موظف الدولة في انتخابات رئاسة الدولة

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمعنم العرفي إن رئاسة المجلس عممت مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعدل، وستتم المناقشة والتصويت يوم الإثنين المقبل.

وأضاف العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن جلسة يوم أمس الثلاثاء انتهت بمشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، بعد إتمام مناقشة مواد القانون كاملة.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تمت إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بالمجلس من أجل الصياغة النهائية، للتصويت عليه يوم الإثنين المقبل أيضًا بعد التعديل.

كانت جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء شهدت خلافات حادة بين الأعضاء وصلت حد الضرب والتشابك بالأيدي، وتم تعليقها لأكثر من مرة لتهدئة الأوضاع.

وتوافق مجلس النواب على صيغة بخصوص ترشح موظف الدولة في انتخابات رئاسة الدولة.

وتنص المادة على أن “يعتبر كل موظف مدني أو عسكري مترشحًا لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته”.