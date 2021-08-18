الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من الأكسجين المسال من مصر

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، وصول الشحنة الرابعة من امدادات الأكسجين الطبي المسال القادمة من مصر.

أوضحت الوزارة، أن الشحنة الرابعة من الأكسجين وصلت ظهر اليوم برًا عبر 6 سيارات تحمل كل منها نحو 180 ألف لتر بإجمالي يقدر بـ 1,080,000 لتر.

ولفتت الوزارة، إلى أن وصول هذه الشحنة ي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزير الصحة الليبي، علي الزناتي، ونظيرته المصرية، هالة زايد، يوم 20 أبريل الماضي.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي كذلك في إطار سعي وزارة الصحة لتغطية زيادة الطلب على غاز الأكسجين الطبي بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.